شكرا لقرائتكم إسقاط عضوية رئيس أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للرياضة، يوم الثلاثاء، إسقاط عضوية أحمد الصائغ، رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة، بالإضافة إلى عضوية محمد الجهني، عضو الجمعية العمومية، ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث سنوات.

وقالت هيئة الرياضة في بيان صحافي: إلحاقا بالبيان الصادر من الهيئة العامة للرياضة بتاريخ 4 يناير الماضي، والذي تضمن قيام وكالة شؤون الرياضة والإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة بالتحقيق فيما أسفرت عنه الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي والمنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، ودراسة ما رفع لها من مستندات ومعلومات، تقرر إسقاط عضوية أحمد الصائغ، ومحمد الجهني، مع إيقاف الأخير من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 سنوات.

وأضاف البيان: تقرر إحالة المخالفات المرتبطة بلائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، ولائحة العمل مع الوسطاء إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتخاذ ما يلزم بشأنها حسب الاختصاص.

وأعلنت هيئة الرياضة عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي بعد إسقاط عضوية رئيس مجلس الإدارة بسبب نقص النصاب القانوني لعدد أعضاء مجلس الإدارة، اعتبارا من يوم الأربعاء 29 يناير وحتى الأحد 2 فبراير المقبل، على أن تعقد الجمعية العمومية في 8 فبراير، بينما يستمر الرئيس التنفيذي بتسيير شؤون النادي.