شكرا لقرائتكم النصر يعلن التعاقد مع حارس المرمى أمين بخاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النصر يوم الأربعاء، عن تعاقده مع أمين بخاري حارس مرمى المنتخب الأولمبي السعودي ونادي اتحاد جدة السابق، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن اللاعب وقع على عقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، قادما من فريق اتحاد جدة. ويشتمل عقد بخاري على بند يسمح له بالتجديد للفريق لموسمين إضافيين. ويتصدر النصر ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة عن ملاحقه الهلال صاحب المركز الثاني.

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