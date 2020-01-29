شكرا لقرائتكم تريزيغيه يقود أستون فيلا إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فجر فريق أستون فيلا مفاجأة كبيرة وتأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بفوزه على ضيفه ليستر سيتي 2 - 1 يوم الثلاثاء في إياب المربع الذهبي.

وحسم النجم المصري محمود حسن تريزيغيه الفوز لأستون فيلا بهدف قاتل سجله في الوقت بدل الضائع.

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وتقدم ماثيو تارغيت بهدف لأستون فيلا في الدقيقة 12 ثم أدرك النيجيري كيليتشي إيهيناتشو التعادل لليستر في الدقيقة 72 قبل أن يتقمص تريزيغيه دور البطولة ويحرز هدف الفوز لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1 - 1 ليتفوق أستون فيلا 3 -2 في مجموع اللقاءين.

ويلتقي أستون فيلا في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى بإياب المربع الذهبي والتي تجمع مساء الأربعاء بين مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز سيتي 3 - 1.