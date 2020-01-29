شكرا لقرائتكم "الحمراء" تبعد لوتارو عن مواجهتي أودينيزي وديربي ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء، إيقاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان وتغريمه 15 ألف يورو في أعقاب طرده ومشاجرته خلال المباراة أمام كالياري.
كما تم تغريم إنتر 20 ألف يورو بعد رد الفعل الغاضب للمدرب انطونيو كونتي والبدلاء والجهاز المعاون تجاه حكم المباراة التي انتهت بالتعادل مع كالياري بهدف لمثله يوم السبت الماضي. وتعرض توماسو بيرني الحارس الثالث لإنتر ميلان للإيقاف مباراتين.
وصرخ مارتينيز في الحكم بعد تلقيه بطاقة صفراء بسبب مخالفة، مما أدى لطرده، ليواصل المهاجم الأرجنتيني الصياح وسدد الكرة بغضب، قبل أن يصحبه زملاؤه إلى غرفة خلع الملابس. ويغيب مارتينيز عن مباراة إنتر أمام اودينيزي وكذلك مباراة الديربي أمام ميلان.
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