الزمالك يفاضل بين كاسونجو ومصطفي محمد لقيادة الهجوم أمام أول أغسطس

يجري نادي الزمالك مفاضلة بين الثنائي كاسونجو ومصطفي محمد للوقوف على اللاعب المقرر قيادة منطقة الهجون في لقاء أول أغسطس الأنجولي، تلك التي من المقرر إقامتها يوم السبت القادم ضمن ختام مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان المدير الفني للفريق، الفرنسي باتريس كارتيرون قد كشف عن استبعاد اللاعب مصطفي محمد من قائمة الفريق قبل السفر، ولكن الأخير طالب بضم اسمه إلى قائمة الفريق، مؤكدا أنه جاهز فنيا وبدنيا للمشاركة بين صفوف الفارس الأبيض ضمن القائمة الأساسية، في الوقت الذي كان الفرنسي يرغب في مشاركة كاسونجو، ولكن مطالب مصطفي محمد وضعت الفرنسي في حيرة، الأمر الذي سيستقر عليه خلال المحاضرة الفنية التي من المقرر أن تنعقد قبل المباراة.