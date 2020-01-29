الأهلي يؤكد حصول لاعبيه على التطعيمات اللازمة قبل رحلة السودان

صرح طبيب النادي الأهلي “الدكتور خالد محمود” مؤكدا حصول لاعبي الفريق والجهاز الفني بأكمله على كافة التطعيمات اللازمة قبل رحلة السفر إلى السودان؛ حيث من المقرر أن تطير بعثة المارد الأحمر متجهة إلى السودان عصر الخميس، في إطار استعدادات الفريق لخوض لقاء الهلال السوداني المقرر لها يوم السبت القادم ضمن ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، ويليه النجم الساحلي والهلال السوداني برصيد 9 نقاط، أما عن المركز الأخير فيقبع به فريق بلاتينيوم.

ومن المقرر أن يطير مدير الكرة بالمارد الأحمر “سيد عبد الحفيظ” والمدير الإداري “سمير عدلي” إلى السودان اليوم، للتأكد من أن جميع الترتيبات التي تسبق وصول بعثة الأهلي على أكمل وجه.