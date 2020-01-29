شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. بدون طارق حامد.. خط وسط الزمالك "فنكوش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ومن الملفت بمباراة أمس هو تأثر خط وسط الأبيض بغياب طارق حامد وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء بمباراة الزمالك ضد أسوان بالجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين نظيفين.

وقع الزمالك في فخ التعادل الإيجاب يمع وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد القاهرة ضمن منافسا الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري، ليتوقف قطار انتصارات الفارس الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ويفقد نقطتين في صراع ملاحقة الأهلي على قمة الدوري.

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وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 25 في المركز الثالث للدوري المصري بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر رغم أن الأحمر يتبقى له مباراة أقل من الأبيض ، بينما وصل دجلة للنقطة 14 في المركز الثاني عشر بجدول المسابقة.

أحرز هدف الزمالك مصطفي محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

ويتواجد الأهلي على قمة ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 12 مباراة والمقاولون في المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 15 مباراة والزمالك برصيد 25 نقطة من 13 مباراة.