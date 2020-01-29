شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعقد جلسة مع جهاز المنتخب الأولمبى لمناقشة استعدادات طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة الكابتن شوقي غريب، بحضور عمرو الجناينى- رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمناقشة استعدادات المنتخب الأوليمبي لطوكيو 2020.

واستمع وزير الشباب والرياضة لشرح تفصيلى عن برنامج المنتخب القومى تحت 23 سنة خلال الفترة المقبلة، وموقف لاعبى المنتخب الأوليمبى بعد البطولة الافريقية.

ومن جانبه ، شدد وزير الشباب والرياضة على الاستعداد الحيد لطوكيو 2020 لرفع اسم مصر عالياً، موضحا انه سيوفر كل احتياجات المنتخب والجهاز الفني من اجل حلم الميدالية الاولمبية.

فيما أوضح شوقي غريب أن المنتخب الاوليمبي بحاجة إلى عدد من المباريات الدولية خلال فترات التوقف الدولي في شهري مارس ويونيو وقبل السفر الي طوكيو، مشيراً أن بداية المشاركات الفعلية للمنتخب من 23 يوليو 2020.

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وأكد غريب أن الجهاز الفني سيقوم خلال الفترة المقبلة بعقد جلسات مع اللاعبين للاطمئنان علي مستواهم الفني مع أنديتهم ومدي جاهزيتهم لحلم الاولمبياد.

وأعرب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي عن شكره للقيادة السياسية ووزير الشباب والرياضة لتذليل كافة العقبات وتوفير الدعم المعنوي الذي كان احد أسباب ظهور اللاعبين لأعلي مستوياتهم اثناء بطولة افريقيا.