شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأهلى وسيراميكا كليوباترا ينهيان إجراءات صفقة على الملوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة نادى سيراميكا كليوباترا إجراءات إعارة على الملوانى لاعب فريق الشباب بالنادى إلى صفوف النادى الأهلى، بدءا من يناير الجارى، وتنتهى فى 30 - 6 - 2020.

وتواجد اليوم أحمد عبد الله إدارى النادى الأهلى، ومعه أحمد الكيلانى المدير الإدارى للفريق الأول بنادى سيراميكا كليوباترا، وقاما بإنهاء كل الإجراءات.

كان معتز البطاوى المشرف العام على قطاع الكرة، وعضو مجلس إدارة نادى سيراميكا كليوباترا، قد تلقى اتصالا هاتفيا من مسئولى النادى الأهلى، وكذلك فاكس رسمى يطلب ضم اللاعب، حتى انتهت الصفقة بنجاح بعد موافقة مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ محمد أبو العينين، وهيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول، وكذلك مسئولي قطاع الناشئين.

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على الملوانى من مواليد عام 1999، والذى يلعب فى مركز الجناح المهاجم، تم تصعيده إلى الفريق الأول، بعد قرار هيثم شعبان، قبل أن تتم الموافقة على إعارته اليوم إلى النادى الأهلى، ويتمم الناديان إجراءات الصفقة منذ قليل.

وكان نادى سيراميكا كليوباترا قد نجح فى استعارة محمد ناصر مدافع فريق الشباب بنادى سيراميكا كليوباترا، وانضم بالفعل إلى تدريبات القلعة الحمراء منذ أيام قليلة، قبل أن ينجح نادى القرن الأفريقى فى حسم الصفقة الثانية من نادى سيراميكا كليوباترا.



الملوانى