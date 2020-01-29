شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع بلاعبى الأهلى.. سعد يواصل التأهيل.. وتدريبات قوية للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريبات قوية لحراس المرمى ظهر اليوم استعدادا لمواجهة الهلال السودانى، وشهدت التدريبات شريف إكرامى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، حيث خضع الثلاثى لتدريبات متنوعة تحت إشراف يانكون ميشيل، وتغيب محمد الشناوى حارس الفريق عن المران الجماعى للفريق اليوم واكتفى بخوض جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم للتعافى من الإصابة بكدمة قوية فى الظهر، والتى تعرض لها خلال مباراة الأهلى الأخيرة أمام النجم الساحلى التونسى، وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن الشناوى سيكون جاهزًا لحراسة مرمى الفريق الأحمر فى المباراة المقبلة أمام الهلال السودانى ، فيما تعرض شريف إكرامى حارس مرمى الفريق إلى الإصابة خلال مران الفريق الأحمر، اليوم الأربعاء، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وجاءت إصابته فى أحد أصابع يده ليتدخل خالد محمود طبيب الفريق ويفحص الحارس الذى عاد ليستكمل المران حراس المرمى بشكل طبيعى.

ويحتل الأهلى صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يأتى النجم الساحلى فى المركز الثانى بـ9 نقاط وهو نفس رصيد الهلال السودانى الذى يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوى أخيرًا بنقطة وحيدة.

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واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء، ويطير فريق الأهلي إلى السودان غدا الخميس استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

فيما عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة السادسة والاخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما واصل سعد سمير مدافع الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الجراحة التي اجراها في وتر أكليس ، وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن سعد سمير سيتوجه إلى ألمانيا في غضون أسبوعين، لاستكمال رحلته العلاجية، تحت إشراف ماركوس فولتر، المتخصص فى جراحات وتر أكيلس فى ألمانيا.