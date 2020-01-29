وكيل أعمال تياجو سيلفا لا يستبعد رحيل اللاعب عن باريس 

الأربعاء 29 يناير 2020

‎صرح باولو تونيتو وكيل أعمال البرازيلي تياجو ‎سيلفا مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه حتى الآن لم يتفاوض مع إدارة النادي الباريسي حول تجديد عقده، مؤكدًا بأن اللاعب يمتلك عروضًا عدة من أكثر من فريق أوروبي.



‎وانتقل تياجو سيلفا صاحب 35 عامًا لفريق باريس سان جيرمان صيف عام 2012، قادمًا من نادي ميلان الإيطالي.

‎وأصبح بعدها تياجو سيلفا واحدًا من أهم لاعبي باريس سان جيرمان، بل هو قائد الفريق الحالي ‎تياجو سيلفا في طريقه للرحيل عن باريس سان جيرمان

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‎وينتهي عقد تياجو سيلفا مع فريقه باريس سان ‎جيرمان الصيف القادم، وحتى الآن لم يتفاوض مع النادي حول تمديد عقده، وسط بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى إمكانية عودته لميلان مرة أخرى.

‎وتحدث وكيل أعمال وكيل أعمال تياجو سيلفا ح قائلاً “تجديد عقد تياجو سيلفا؟ لا، لم يحدث، ولا يوجد مفاوضات مع باريس سان جيرمان في هذا الشأن”.

‎وأضاف “لقد تلقى بالفعل عروضاً من قبل العديد من الأندية، لكني لن أتحدث عن أندية أخرى لأن أولوية تياجو سيلفا هو البقاء في باريس سان جيرمان”.

‎وتابع “في كرة القدم لا تعلم ما الذي سيحدث غداً، ولكن الأولوية لباريس سان جيرمان، سننتظر قرار النادي، وإذا لم يقدموا لنا عرضاً، فسنستمع للعروض الأخرى”.