رسميًا.. توتنهام يتعاقد مع ستيفن بيرجوين 

الأربعاء 29 يناير 2020

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء من خلال موقعه الرسمي عن تعاقده مع اللاعب ستيفن بيرجوين من آيندهوفن الهولندي حتى عام 2025.



وكان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قد خضع للفحص الطبي الإلزامي في لندن أمس الثلاثاء، حيث يتطلع توتنهام لتعويض كريستيان إريكسن الذي انضم إلى إنتر ميلان الإيطالي.

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اللاعب ستيفن بيرجوين سيحصل على الرقم 23 مع توتنهام.

ويعتبر الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين واحد من أبرز المواهب في الدوريات الأوروبية، حيث سجل 31 هدفًا في 146 مباراة مع آيندهوفن منذ أن تخرج من فريق الشباب عام 2014.

ولعب ستيفن بيرجوين ضد توتنهام في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، والتي فاز فيها النادي اللندني 2-1 في مباراة جرت على ملعب ويمبلي الشهير.

تجدر الإشارة إلى أن بيرجوين سجل أول ظهور دولي في مسيرته الاحترافية مع منتخب هولندا في أكتوبر من عام 2018، وقد شارك منذ ذلك الحين في تسع مواجهات.