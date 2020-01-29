منتخب السيدات يفوز بثلاثية على جنوب أفريقيا ويحصد ذهبية الأولمبياد الخاص

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب مصر للسيدات لكرة القدم الخماسية الفوز على جنوب افريقيا في نهائي البطولة الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص التي تستضيفها القاهرة حاليًا تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفاز منتخب السيدات بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق علياء شكرى، قائدة المنتخب، هدفين، وبسنت عبد العزيز هدف.
بهذه النتيحة توج منتخب مصر بلقب البطولة وحصد الميدالية الذهبية، بينما حصل منتخب جنوب أفريقيا على الميدالية الفضية.
ومثل منتخبنا الوطني للسيدات بالبطولة عشر لاعبات هن: ياسمين عبد الراضي، بسنت عبد العزيز، ياسمين محمد، آية أحمد، علياء شكري، ميرنا محسن، شروق سيد، مريم طارق، مريم محمد، آلاء فوزي.
وتكون الجهاز الفني من كابتن فايزة حيدر، مدير فني، ونهى أحمد، مدرب.
وانطلقت البطولة السبت الماضي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر حتي يوم ٣١ يناير الجاري.
وتشهد دورة الألعاب خوض أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى.
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