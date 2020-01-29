شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يعلن التعاقد مع الهولندي «بيرجوين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي رسميًا ضم المهاجم الهولندي لنادي بي إس في إيندهوفن ستيفن بيرجوين، بعقد يربطه بالفريق اللندني لمدة 5 سنوات على أن ينتهي في عام 2025.

وعبر النادي عن سعادته بالتعاقد مع الدولي الهولندي، موضحًا أنه سيرتدي القميص رقم 23 مع السبيرز، في الوقت الذي وصف فيه اللاعب، في حواره الأول مع قناة النادي، اللعب في توتنهام بـ«الحلم بالنسبة لي وشرف».

ويأتي تعاقد السبيرز مع «بيرجوين» في ظل رغبة المدير الفني جوزيه مورينيو في تعزيز خط الهجوم بعد الإصابة التي ضربت نجم هجوم الفريق هاري كين والتي ستبعده عن المشاركة حتى نهاية الموسم.