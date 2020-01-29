شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي ليفربول أمام وست هام وديربي مانشستر.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيكون جمهور الكرة الإنجليزية على موعد، اليوم الأربعاء، مع مباراتين مهمتين في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة المحترفين «كاراباو».

وسيلتقي نادي ليفربول مع وست هام في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز الساعة 9:45 مساءً، ويذاع اللقاء على قناة «بي إن سبورتس 1».

وفي الوقت نفسه في تمام الـ 9:45، سيصطدم مانشستر يونايتد بمانشستر سيتي على ملعب الأخير في مباراة الإياب لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين «كاراباو»، وسيذاع اللقاء على قناة «بي إن سبورتس 2».