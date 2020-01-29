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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل أعمال تياجو سيلفا لا يستبعد رحيل اللاعب عن باريس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
أحمد مجدي
صرح باولو تونيتو وكيل أعمال البرازيلي تياجو سيلفا مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه حتى الآن لم يتفاوض مع إدارة النادي الباريسي حول تجديد عقده، مؤكدًا بأن اللاعب يمتلك عروضًا عدة من أكثر من فريق أوروبي.
وانتقل تياجو سيلفا صاحب 35 عامًا لفريق باريس سان جيرمان صيف عام 2012، قادمًا من نادي ميلان الإيطالي.
وأصبح بعدها تياجو سيلفا واحدًا من أهم لاعبي باريس سان جيرمان، بل هو قائد الفريق الحالي تياجو سيلفا في طريقه للرحيل عن باريس سان جيرمان
وينتهي عقد تياجو سيلفا مع فريقه باريس سان جيرمان الصيف القادم، وحتى الآن لم يتفاوض مع النادي حول تمديد عقده، وسط بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى إمكانية عودته لميلان مرة أخرى.
وتحدث وكيل أعمال وكيل أعمال تياجو سيلفا ح قائلاً “تجديد عقد تياجو سيلفا؟ لا، لم يحدث، ولا يوجد مفاوضات مع باريس سان جيرمان في هذا الشأن”.
وأضاف “لقد تلقى بالفعل عروضاً من قبل العديد من الأندية، لكني لن أتحدث عن أندية أخرى لأن أولوية تياجو سيلفا هو البقاء في باريس سان جيرمان”.
وتابع “في كرة القدم لا تعلم ما الذي سيحدث غداً، ولكن الأولوية لباريس سان جيرمان، سننتظر قرار النادي، وإذا لم يقدموا لنا عرضاً، فسنستمع للعروض الأخرى”.
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