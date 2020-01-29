سولشاير يلمح إلى تمديد صفقة ماتيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

ألمح مدرب ​مانشستر يونايتد​، ​أولي غونار سولشاير، إلى أن النادي قد يتوصل الى اتفاق على تمديد فترة اقامة اللاعب ​نيمانيا ماتيتش​ في ملعب ​أولد ترافورد​ لمدة عام واحد.

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وسوف يصبح اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا وكيلًا مجانيًا في نهاية هذا الموسم.

وقال سولشاير عن اللاعب: "نيمانيا يلعب بعضا من أفضل كرة القدم. إنه يلعب أفضل كرة قدم منذ أن كنت هنا".

وأضاف المدرب النرويجي: "لذلك، بالنسبة لي، نيمانيا هو أحد كبار المحترفين ونحن على اتصال معه ونتحدث معه، نعم".