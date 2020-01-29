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سولشاير يلمح إلى تمديد صفقة ماتيتش

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

ألمح مدرب ​مانشستر يونايتد​، ​أولي غونار سولشاير، إلى أن النادي قد يتوصل الى اتفاق على تمديد فترة اقامة اللاعب ​نيمانيا ماتيتش​ في ملعب ​أولد ترافورد​ لمدة عام واحد.

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وسوف يصبح اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا وكيلًا مجانيًا في نهاية هذا الموسم.

وقال سولشاير عن اللاعب: "نيمانيا يلعب بعضا من أفضل كرة القدم. إنه يلعب أفضل كرة قدم منذ أن كنت هنا".

وأضاف المدرب النرويجي: "لذلك، بالنسبة لي، نيمانيا هو أحد كبار المحترفين ونحن على اتصال معه ونتحدث معه، نعم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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