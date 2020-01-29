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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرناندينيو يعبر عن سعادنه بعد توقيع اتفاق جديد مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
عبر فرناندينيو عن سعادته عقل التوقيع العقد الجديد والذي بلغت مدته 12 شهرًا مع مانشستر سيتي.
وكان البرازيلي البالغ من العمر 34 عامًا سيصبح وكيلًا مجانيًا في نهاية هذا الموسم. لكنه لم يكن أكثر سعادة من تمديد إقامته في ملعب الاتحاد.
وقال فرناندينيو: "هذه هي أفضل الأخبار الممكنة. أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأسجل مدى امتناني لزملائي في الفريق ولموظفي الغرف الخلفية هنا في سيتي. فبدونهم، لم تكن هذه الصفقة لتصبح ممكنة، وشكرا لكل واحد منهم".
وأضاف: "مشجعونا لا يصدقون، وأنا سعيد جدًا لدرجة أنني سأستمر في اللعب من أجلهم لمدة عام".
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