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برونو فيرنانديز يكسر الصمت بشأن انتقاله إلى مانشستر يونايتد

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أحمد مجدي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

برونو فيرنانديز يكسر الصمت بشأن انتقاله إلى مانشستر يونايتد

أحمد مجدي

‎كسر اللاعب برونو فيرنانديز صمته بشأن انتقاله ‎الوشيك إلى مانشستر يونايتد وأكد إنه يريد دائما اللعب في على الرغم من اهتمام بالتعاقد معه.

‎وحقق فريق الشياطين الحمر تقدمًا كبيرًا في المفاوضات مع سبورتنج لشبونة البرتغالي بشأن قيمة الصفقة، في حين أكدت مصادر من داخل النادي إن المحادثات باتت على وشك الانتهاء.

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‎من المتوقع أن يسافر اللاعب البرتغالي إلى مانشستر لإستكمال عملية انتقاله، وسيحتاج النادي إلى تسجيله قبل منتصف يوم الجمعة حتى يكون مؤهلاً للعب ضد وولفرهامبتون يوم السبت.

‎وكانت هناك تقارير تؤكد استعداد برشلونة لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في الساعات القادمة ، لكن فيرنانديز اعترف أن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز كان دائماً المفضل إليه.

‎برونو فيرنانديز يتحدث علناً عن رغبته باللعب مع مانشستر يونايتد. ‎وقال فيرنانديز في مقابلة مع محطة SIC التليفزيونية البرتغالية : “الانضمام إلى مانشستر يونايتد؟ ، الجواب كان دائماً نعم ، رغبتي هي اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث حلمت دائماً باللعب هناك”.

‎وسيدفع مانشستر يونايتد 55 مليون يورو مقدماً إلى سبورتينج لشبونة و 10 ملايين يورو كمتغيرات على حسب الأداء والتأهل إلى ، مع دفع 15 مليون يورو إضافية إذا توج اللاعب بأي لقب فردي.

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