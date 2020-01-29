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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برونو فيرنانديز يكسر الصمت بشأن انتقاله إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
أحمد مجدي
كسر اللاعب برونو فيرنانديز صمته بشأن انتقاله الوشيك إلى مانشستر يونايتد وأكد إنه يريد دائما اللعب في الدوري الإنجليزي على الرغم من اهتمام برشلونة بالتعاقد معه.
وحقق فريق الشياطين الحمر تقدمًا كبيرًا في المفاوضات مع سبورتنج لشبونة البرتغالي بشأن قيمة الصفقة، في حين أكدت مصادر من داخل النادي إن المحادثات باتت على وشك الانتهاء.
من المتوقع أن يسافر اللاعب البرتغالي إلى مانشستر لإستكمال عملية انتقاله، وسيحتاج النادي إلى تسجيله قبل منتصف يوم الجمعة حتى يكون مؤهلاً للعب ضد وولفرهامبتون يوم السبت.
وكانت هناك تقارير تؤكد استعداد برشلونة لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في الساعات القادمة ، لكن فيرنانديز اعترف أن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز كان دائماً المفضل إليه.
برونو فيرنانديز يتحدث علناً عن رغبته باللعب مع مانشستر يونايتد. وقال فيرنانديز في مقابلة مع محطة SIC التليفزيونية البرتغالية : “الانضمام إلى مانشستر يونايتد؟ ، الجواب كان دائماً نعم ، رغبتي هي اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث حلمت دائماً باللعب هناك”.
وسيدفع مانشستر يونايتد 55 مليون يورو مقدماً إلى سبورتينج لشبونة و 10 ملايين يورو كمتغيرات على حسب الأداء والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا ، مع دفع 15 مليون يورو إضافية إذا توج اللاعب بأي لقب فردي.
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