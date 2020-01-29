كارليس بيريز يصل إلى روما قادما من برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

وصل لاعب نادي ​برشلونة​ ​كارليس بيريز​ إلى العاصمة الايطالية روما اليوم من اجل القيام بالفحوصات الطبية تمهيدًا للتوقيع الرسمي مع نادي روما.

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وسينضم صاحب الـ22 عاما إلى صفوف الجيالوروسو بنظام الإعارة حتّى نهاية الموسم مع إجبارية الشراء مقابل 12 إلى 13 مليون يورو.

وأشارت شبكة سكاي إلى أن عقد بيريز مع روما يتضمّن وجود بند في عقده يتيح لبرشلونة إعادة التعاقد معه كأولوية، شرط أن يكون مطروحًا للبيع من قبل النادي الايطالي.

وجاء تعاقد بيريز في روما بعد إصابة اللاعب نيكولو زانيولو بقطع في الرباط الصليبي.