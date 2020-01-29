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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعفاء رئيس نادي الاهلي السعودي من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
قررت الهيئة العامة للرياضة السعودية إسقاط عضوية أحمد الصائغ رئيس نادي الأهلي وإعفائه من منصب الرئاسة فضلا عن إسقاط عضوية محمد الجهني ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث سنوات.
واصدرت الهيئة بيانا رسميا نشرته في حسابها الرسمي على "تويتر": أن القرارات نتيجة لما أسفر عنه التحقيق في الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وأعلنت الهيئة في الوقت ذاته فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي اعتباراً من اليوم ولغاية يوم الأحد المقبل على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 8 شباط/فبراير المقبل لانتخاب رئيس جديد على أن يستمر الرئيس التنفيذي بتسيير شؤون النادي وفق الصلاحيات الممنوحة له إلى حين اعتماد مجلس الإدارة الجديد.
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