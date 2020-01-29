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اعفاء رئيس نادي الاهلي السعودي من منصبه

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعفاء رئيس نادي الاهلي السعودي من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

قررت ​الهيئة العامة للرياضة ​ إسقاط عضوية أحمد الصائغ رئيس نادي الأهلي وإعفائه من منصب الرئاسة فضلا عن إسقاط عضوية ​محمد الجهني​ ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث سنوات.

واصدرت الهيئة بيانا رسميا نشرته في حسابها الرسمي على "تويتر": أن القرارات نتيجة لما أسفر عنه التحقيق في الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وأعلنت الهيئة في الوقت ذاته فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي اعتباراً من اليوم ولغاية يوم الأحد المقبل على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 8 شباط/فبراير المقبل لانتخاب رئيس جديد على أن يستمر الرئيس التنفيذي بتسيير شؤون النادي وفق الصلاحيات الممنوحة له إلى حين اعتماد مجلس الإدارة الجديد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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