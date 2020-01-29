اعفاء رئيس نادي الاهلي السعودي من منصبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

قررت ​الهيئة العامة للرياضة السعودية​ إسقاط عضوية أحمد الصائغ رئيس نادي الأهلي وإعفائه من منصب الرئاسة فضلا عن إسقاط عضوية ​محمد الجهني​ ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث سنوات.



واصدرت الهيئة بيانا رسميا نشرته في حسابها الرسمي على "تويتر": أن القرارات نتيجة لما أسفر عنه التحقيق في الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وأعلنت الهيئة في الوقت ذاته فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي اعتباراً من اليوم ولغاية يوم الأحد المقبل على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 8 شباط/فبراير المقبل لانتخاب رئيس جديد على أن يستمر الرئيس التنفيذي بتسيير شؤون النادي وفق الصلاحيات الممنوحة له إلى حين اعتماد مجلس الإدارة الجديد.