شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة الصالات بالأحمر أمام غينيا فى أمم افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الإجتماع الفني عن إرتداء منتخب مصر لكرة الصالات الزي المعتاد وهو اللون الأحمر والشورت الأبيض فى مباراته الأولى بأمم افريقيا لكرة الصالات أمام غينيا والمقرر لها السادسة والنصف مساء اليوم، ويتواجد منتخب مصر لكرة الصالات فى المجموعة الثانية مع غينيا وانجولا وموزمبيق بينما تضم المجموعة الأولى كل من غينيا الاستوائية والمغرب وليبيا وجنوب افريقيا.

أسند مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب مصر لكرة الصالات إلى هشام صالح المدير الفني للفريق وذلك خلال مشاركة الفريق فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها المغرب والمؤهلة لكأس العالم الذى سيقام في ليتوانيا.

يواجه منتخب مصر لكرة الصالات اليوم الأربعاء، منتخب غينيا فى أولى مبارياته فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها المغرب والمؤهلة لكأس العالم بـ ليتوانيا، وتستمر البطولة حتى 7 فبراير 2020.

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وتقيم بعثة المنتخب في مدينة العيون، واختار الجهاز الفني بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبًا هم: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.

ويلعب منتخب مصر مع أنجولا يوم 31 يناير الجارى ثم 2 فبراير أمام موزمبيق على أن يقام الدور قبل النهائي يوم 5 فبراير وتقام المباراة النهائية يوم 7 فبراير على أن تعود بعثة المنتخب لأرض الوطن يوم 8 فبراير، وأكد هشام صالح أن اللاعبين على أتم استعداد للبطولة، وأن هدفه هو العودة بالكأس بعد تحقيق المركز الثاني في البطولة الماضية.