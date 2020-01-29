شكرا لقرائتكم الهلال ضد الأهلي .. فايلر يستفسر عن ترتيبات رحلة السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويتوجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري، إلى السودان عصر اليوم؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق والإقامة ووسائل التنقل.

ويتصدر الأهلى قمة المجموعة الثانية التى تضم برصيد 10 نقاط ويأتى النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى فى المركزين الثانى والثالث برصيد 9 نقاط، بينما يقبع بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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وتلقى محمود الخطيب، رئيس النادي، اتصالا هاتفيا من السفير حسام عيسى، الذي أكد له أن بعثة الأهلي ستلقى كل ترحاب فور وصولها السودان، وستحظى بالتأمين الكامل منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.

وأكد السفير حسام عيسي أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التي أكدت التزامها بتوفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين ، وطمأن حسام عيسى الخطيب على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس، منذ لحظة وصولها إلى السودان، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التى أكدت توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلى سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان.