شكرا لقرائتكم عمار حمدي يرتدى القميص 33 مع طلائع الجيش بعد الإعارة من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم اليوم الأربعاء عمار حمدى لاعب الأهلى فى تدريبات طلائع الجيش للمرة الأولى بعد إنهاء إجراءات استعارته من القلعة الحمراء لنهاية الموسم، حيث يرتدى اللاعب القميص رقم 33 مع فريقه الجديد ، ويستعد الطلائع لمواجهة نظيره نادى مصر والمقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، فى الجولة السادسة عشرة للدورى على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

ومن جانبه قال عمار حمدي لاعب النادى الأهلى المعار حديثا لطلائع الجيش، إنه قرر الخروج على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل المشاركة بالمباريات.

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وأضاف عمار حمدى، في تصريحات تليفزيونية، أنه رفض البقاء فى الأهلى وقيده أفريقيا من أجل المشاركة بالمباريات والحفاظ على مقعده فى تشكيل منتخب مصر الأولمبى.

وأردف قائلاً "شاركت مع الأهلي فى في شوط واحد فقط، أمام بني سويف ولم أعترض على استبدالي، لذلك قررت الرحيل للحفاظ على لياقتي الفنية والبدنية وتقديم مستويات جيدة محليًا ودوليًا حال الانضمام للمنتخب الأولمبي".

وأكد عمار حمدي، أنه يرفض الحديث في سبب تفضيل عرض طلائع الجيش عن عرض الإتحاد السكندري، وأنه يقدر فريق الاتحاد الكبير وجماهيرة الوفية ويمنى التوفيق لهم فى مسابقة الدورى، وتمنى التوفيق خلال مسيرتة الجديدة مع نادى طلائع الجيش"، وأضاف عمار "أنه كان هناك مفاوضات فى أول الموسم من فرق إنبي وسموحة والاتحاد وأخيرا طلائع الجيش، وكان اختيار اللاعب نادي الاتحاد في أول الموسم".