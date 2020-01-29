شكرا لقرائتكم المصائب لا تأتى فرادى.. الشناوى يغيب عن المران الجماعى وإصابة شريف إكرامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واكتفى الشناوي بخوض جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم للتعافي من الإصابة بكدمة قوية في الظهر والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام النجم الساحلي التونسي ، وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على أن الشناوي سيكون جاهزًا لحراسة مرمى الفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام الهلال السوداني.

ويستعد الأهلي للسفر إلى السودان عصر غد الخميس استعدادًا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

فيما تعرض شريف إكرامي حارس مرمى الفريق إلى الإصابة خلال مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وجاءت إصابة إكرامي في أحد أصابع يده ليتدخل خالد محمود طبيب الفريق الأحمر ويفحص الحارس الذي عاد ليستكمل المران حراس المرمى بشكل طبيعي.