شكرا لقرائتكم أحمد فتحي لاعب أسوان يغيب عن مواجهة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد فؤاد سلامة مدير الكرة بنادي أسوان، أن اللاعب سيبقى في القاهرة للتعافي من اصابة الشد في الخلفية التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام حرس الحدود والتي فاز بها الفريق الأسواني بهدفين مقابل هدف.

فيما يعود الثنائي، فادي فريد مهاجم الفريق بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي منعته من المشاركة أمام الحرس بعد حصوله على ثلاث انذارات، واقترب أيضا حسن يوسف من العودة بعد الشفاء من اصابته، ليصبح الثنائي جاهزا للمشاركة أمام الدراويش.

على صعيد آخر، أنهى مسئولو أسوان اجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الغاني سولومون منساه لاعب شباب الساحل اللبناني، لينضم لنادي أسوان غي صفقة "انتقال حر"، وكذلك صانع ألعاب المنتخب الرواندي "جيان كلاود إرانزي" قادمًا من رايون سبورت الرواندي، وذلك على سبيل الإعارة 6 أشهر، ومن المقرر أن يصبح اللاعبان جاهزان للمشاركة في المباراة المقبلة أمام النادي الإسماعيلي التي تقام بالجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان لمواجهة نظيره قنا، غداً الأربعاء، فى اللقاء الودى الذى يجمع الفريقين، ضمن استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة الإسماعيلى الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

وانتزع فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس الأثنين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز التاسع بالجدول.