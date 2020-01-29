شكرا لقرائتكم الأهلي يحدد مصير حسين السيد خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتحدث عبد الحفيظ جلسة مطولة مع ظهير أيسر الأهلي لحسم مستقبله ومناقشة العروض التي وصلته بعدما خرج اللاعب تمامًا من حسابات المدير الفني للفريق رينيه فايلر ولم يشارك في أي مباراة هذا الموسم، ومن المقرر أن يحسم الاهلي مصير حسين السيد خلال الساعات المقبلة حتى يرحل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ودخل مسئولو إنبى فى مفاوضات مع حسين السيد من الانتقال للنادى البترولي، بعد غلق مارسيلو باب التفاوض مع نادى الإسماعيلى لوجود خلافات مادية بين الطرفين، ولا يشارك حسين السيد مع الأهلى منذ تولى فايلر المسئولية الفنية فى ظل اعتماد المدرب السويسرى على التونسى على معلول بشكل أساسي، لتوافق إدارة الأهلى على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لأى من الأندية التى طلبت الحصول على خدماته وعلى رأسها إنبي.

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ويستعد الأهلي للسفر إلى السودان عصر غد الخميس استعدادًا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.