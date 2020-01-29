شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدي يستأنف قرار الفيفا بوقف القيد للفريق لفترتين متتاليتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطالب مجلس إدارة المصرى من نصر عزام محامى النادى لدى الفيفا بعمل استئناف سريع على الحكم على أمل صدور حكم مستعجل من المحكمة الرياضية حتى يستطيع النادى الإستفادة من فترة الإنتقالات الحالية ، وبالرغم من ضيق الوقت فإن الأمل مازال موجودا بحصول المصرى على حكم مستعجل يقضى بإيقاف الحكم السابق .
فيما تأكد غياب بهاء مجدى ظهير أيسر المصرى البورسعيدى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الجونة المقرر إقامتها اليوم الأربعاء بعد إصابته بكدمة قوية أثناء مباراة فريقه أمام نواذيبيو الموريتانى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية التى انتهت لصالح أبناء بورسعيد بهدف مقابل للاشئ احرزه سعيدو صنبورى .
كان اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء الشوط الأول لمباراة المصرى ونواذيبيو ما دفع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق إلى إخراجه بداعى الإصابة.
ويجهز إيهاب جلال حسن على اللاعب الشاب لقيادة الجبهة اليسرى للمصرى فى ظل النقص العددى الذى يشهده الفريق فى هذا المركز.
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