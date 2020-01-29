شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلى خاص للسورى عمر الميدانى فى الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وسبق لعمر الميدانى أن شارك بالدورى المصرى فى الموسم الماضى من بوابة نادى بيراميدز وظهر بمستوى عالى ، إلا أنه رحل بناء على رؤية فنية ولرغبة الإدارة من التخلص منه بسبب القيمة المالية الكبيرة التى كان يحصل عليها سنويا .

ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة سموحه غدا فى الجولة الخامسة عشر باستاد حرس الحدود بالمكس فى لقاء قوى يبحث فيه الفريقان عن نقاط المباراة .

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى ، فى إتمام التعاقد مع المدافع الدولي السورى عمرو الميدانى، والذى سبق له تمثيل أندية بيراميدز والكويت الكويتى، وذلك فى إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة وخاصة فى مركز قلب الدفاع.

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ووقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لموسم ونصف اعتباراً من فترة الانتقالات الشتوية الحالية 2020 بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وطلعت يوسف المدير الفنى واللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة وإيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.

وأشاد الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بقدرات "الميدانى" الفنية والبدنية لخبرته الكبيرة بهذا المركز، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة وتميزه فى ألعاب الهواء ما جعله إضافة حقيقية ومميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ الميداني رحلته مع كرة القدم ضمن صفوف الوحدة السوري في الموسم 2011 ، و خاض تجربته الأولى خارج سوريا في الموسم 2014-2015 ضمن صفوف المينا العراقي، وعاد بعدها إلى فريقه السابق الوحدة

و تدرج الميداني في منتخبات سوريا للناشئين والشباب والأولمبي وخاض 60 مباراة رسمية مع المنتخب السوري الأول.