شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يتفقد المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين كرويا فى مركز شباب الجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأطمأن وزير الشباب والرياضة على الشفافية في اجراء الاختبارات وحصول المشاركين على كافة الفرص للتعبير عن قدراتهم ، كما ألتقي أولياء الأمور المتواجدين برفقة أبنائهم ودار حوارا عن سياسة المشروع التي تتبني عملية اكتشاف المواهب وصناعة نجوم واعدين في كرة القدم.

وأشاد أولياء الأمور بالأمور التنظيمية وشفافية الإختبارات التي تمت على مدار 3 أيام تحت إشراف عادل عبدالرحمن المدير الفني للمشروع و وعددا من خبراء الكرة الأجانب في مجال اكتشاف المواهب الكروية صغيرة السن .

Advertisements

وكانت الاختبارات أسدل عنها الستار اليوم بمشاركة وإقبال كبير من جانب المواهب التي تقدمت للاختبارات وبرز أكثر من 20 موهبة في الصورة نالت إعجاب الخبراء والتوصية بإنضمامهم إلى الشركة الهولندية .

كما تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معرض المشغولات اليدوية لمراكز الانشطة وتنمية الفنون والابداع لمراكز الشباب لذوي القدرات والهمم، ضمن المرحلة الأولى لسلسلة المعارض التي تنفذها الوزارة من خلال الادارة المركزية لشئون الوزير(مكتب ذوي القدرات والهمم) بمشاركة محافظات(أسيوط، القاهرة، البحيرة، الجيزة، المنيا، دمياط، القليوبية، والشرقية )، خلال الفترة من 28 يناير حتى 12 فبراير المقبل، بمركز شباب الجزيرة.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن السياسة العامة لوزارة الشباب تضع ضمن أولوياتها المساعدة علي حل مشكلة البطالة وتشجيع الشباب علي العمل الحر من خلال تسويق منتجاتهم، مشيرا إلى أهمية تلك الأعمال المشغولة يدوياً في توفير فرص عمل للشباب، وأن وزارة الشباب والرياضة سعت لإقامة معرضا كبيرا لتلك المشغولات اليدوية بمركز شباب الجزيرة لإتاحة الفرصة للعارضين بتسويق مشغولاتهم وعرضها على شريحة أكبر من الجمهور، ولزيادة خبرات القائمين عليها.