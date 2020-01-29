شكرا لقرائتكم منتخب الكرة الخماسية يتوج بفضية البطولة الأفريقية للاولمبياد الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجاء تحقيق الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام منتخب رواندا بنتيجة 5/0 فى المباراة النهائية ، بينما حقق منتخب الجزائر الفوز امام غانا بهدف نظيف لحصد ذهبية البطولة ايضا ويحصل المنتخب العاني على الميدالية الفضية.

شهد لقاء مصر ورواندا تفوق ملحوظ للضيوف على المنتخب المصرى واستحقوا اللقب والفوز بذهبية البطولة بينما نجح منتخب مصر في الوصول لنهاية المشوار بعد خوض سلسلة مواجهات قوية حتى حصد منتخب مصر الميدالية الفضية .

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل منطارق فتحي واسلام حمزة ومصطفي قطب ومحمد الشربيني ومصطفي ابو المجد وكريم عيد ومصطفي كمال ومحمد يوسف وعلي مطلوب واسلام عبد العزيز ، وعلى مستوى الجهاز الفنى أحمد عطية مدير فني وعثمان قطب مدرب ، ومحمد سرور مدرب مساعد .

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وكان المنتخب المصرى قد حقق الفوز خلال مشواره بالبطولة امام كل من روندا بهدفين لهدف ، وفاز على سيشل بنتيجة ١/٥ ليصعد للمباراة النهائية، و التى خسرها امام رواندا .

كان لاعبو مصر قد سيطروا على ميداليات التقسيم الثاني في لعبة البوتشي أولاد وبنات حيث فازت اللاعبة ملك وائل بفضية منافسات الفردي بنات وفازت منى عبد الرحيم بالميدالية البرونزية في حين جاءت اللاعبة سمية محمود في المركز الرابع للتتوج بميدالية المشاركة بينما احتلت لاعبة السودان إسراء شيخ الدين المركز الأول.

وتوج اللاعب حلمي حسام بالميدالية الفضية في منافسات الأولاد بينما جاء اللاعب محمود صالح في المركز الرابع ليتوك بميدالية المشاركة، وفاز بذهبية الأولاد فردي لاعب السودان أحمد الضو آدم في حين توج لاعب المغرب زهير صدقي بالميدالية البرونزية.