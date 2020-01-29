شكرا لقرائتكم إقالة طارق السيد من تدريب المنيا وتعيين السكران مؤقتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وخسر المنيا أمام سوهاج فى الجولة الثانية عشر للمسابقة بهدف مقابل للاشئ ، وعلى ملعبه خسر أمام الألومنيوم الجولة الأخيرة بهدفين مقابل للاشئ وهو ما أدى بطارق السيد إلى تقديم استقالته .

وقام مجلس إدارة عروس الصعيد بتعيين طارق السكران كمديرا فنيا مؤقتا للفريق استعدادا للمباراة المقبلة أمام بنى سويف فى الجولة الرابعة عشر للمجموعة الاولى بالقسم الثانى .

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ففى المجموعة الأولى واصل ثلاثى الصدارة بالمجموعة الأولى على حظوظهم في المنافسة على الصعود حيث فاز الألومنيوم خارج ملعبه على المنيا بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 28 نقطة فى الصدارة ، بينما تجمد رصيد أبناء المنيا عند 15 نقطة فى المركز الثامن للمجموعة وهو ما أدى لرحيل طارق السيد المدير الفنى للمنيا .

كما حقق البنك الأهلى فوزا غاليا خارج ملعبه على ديروط بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 28 نقطة فى الصدارة أيضا بينما تجمد رصيد ديروط عند 5 نقاط فى المركز قبل الأخير للمجموعة ، فى الوقت الذى استعاد فيه بنى سويف سلسلة الإنتصارات محققا الفوز على سوهاج بهدف مقابل للاشئ ليستمر فى المركز الثالث برصيد 27 نقطة بينما توقف رصيد السوهاجية عند 15 نقطة .

وأسفرت باقى مباريات الجولة عن فوز الإعلاميين على طهطا بهدفين مقابل هدف ليرفع الفائز رصيده إلى 18 نقطة بينما توقف رصيد طهطا عند 4 نقاط فى المركز الاخير ، كما واصل شبان قنا عروضه القوية محققا الفوز على بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 23 نقطة فى المركز الرابع للمجموعة بينما توقف رصيد بترول أسيوط عند 17 نقطة ، كما تعادل الفيوم وتليفونات بنى سويف سلبيا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة .