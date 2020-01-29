جملة بالعربي ومحدش هيفهمها.. تريزيجيه يكشف سر هدفه في ليستر.. وأستون فيلا: وعد فأوفى.. "بص على الجول قبل ما يشوط"

قاد الجناح المصري محمود حسن تريزيجه فريقه أستون فيلا، إلى الفوز على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات نصف النهائي، من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

اتفاق بين الثنائي العربي

وكشف تريزيجيه لاعب أستون فيلا، سر الاتفاق الذي دار بينه ومواطنه وزميله في الفيلاينز أحمد المحمدي، الذي جعلهما يقودان الفريق للفوز على ليستر سيتي، ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

تعليمات للمحمدي

وأكد تريزيجيه في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لأستون فيلا، على أنه وجه تعليماته للمحمدي باللغة العربية خلال المباراة، لمطالبته بتمرير الكرة تجاه القائم البعيد، الأمر الذي ساعده على تسديد الكرة في مرمى ليستر سيتي، دون أن يلاحظ أي من لاعبي ليستر سيتي الحوار السريع الذي دار بين ثنائي الفراعنة.

وأبدى لاعب المنتخب الوطني، سعادته البالغة بقيادة فريقه إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، من أجل ملاقاة الفائز من لقاء مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، المقرر له اليوم، متمنياً أن يحسم الفيلاينز اللقب على حساب أياً منهما. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

هدفًا حاسمًا

يشار إلى أن تريزيجيه سجل هدفاً حاسماً من صناعة مواطنه أحمد المحمدي، ليتقدم فريقه بهدفين مقابل هدف، ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وفي حال استطاع الفيلاينز حسم اللقب، ستكون تلك البطولة الأولى لصاحب الـ25 عاماً مع أستون فيلا.

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الحساب الرسمي لأستون فيلا يحتفي بالهدف

احتفى الحساب الرسمي لفريق أستون فيلا على موقع التواصل "تويتر"، بلاعبه المصري محمود حسن تريزيجيه بعد هدفه القاتل في شباك ليستر سيتي.

هبص على الجون

وكتب الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي: "هبص ع الجول قبل ما أشوط.. وعد فأوفى".

وتعد مقولة "هبص ع الجول قبل ما أشوط"، هي جملة شهيرة أطلقها تريزيجيه بنفسه قبل كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، خلال إحدى الإعلانات الدعائية.

وقاد الجناح المصري محمود حسن تريزيجه فريقه أستون فيلا، إلى الفوز على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات نصف النهائي، من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وسجل تريزيجيه هدف فوز فريقه القاتل بالدقيقة 93 على حساب ليستر سيتي، حيث نجح في تحويل عرضية متقنة من مواطنه أحمد المحمدي إلى شباك حارس مرمى ليستر سيتي.