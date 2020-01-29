النصر لتعميق جراح ضمك والهلال لاستعادة طعم الانتصارات

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





تبدو الفرصة مواتية أمام النصر لتعميق جراح مضيفه ضمك صاحب المركز الأخير، وتعزيز صدارته للدوري السعودي لكرة القدم الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة عشرة.

ولن يقبل النصر "بطل الشتاء" برصيد 33 نقطة، أي تعثر كي يحافظ على صدارته وربما الابتعاد بها فيما لو تعثر مطارده الهلال، ولذلك سيرمي مدربه البرتغالي فيتوريا بجميع أوراقه الرابحة منذ البداية لإحباط أي مفاجأة محتملة، خصوصاً وأنه يملك جميع أدوات النجاح.

ويحظى اللقب الشرفي بأهمية كبيرة على الصعيد المعنوي لدى الأندية المتنافسة، خصوصاً وأنه أصبح يشكل حافزاً لبطله ويمهد له الطريق نحو التتويج بلقب الدوري مع نهاية القسم الثاني للبطولة.

وسجل النصر خلال مرحلة الذهاب المكونة من 15 جولة، 10 انتصارات مقابل 3 تعادلات وخسارتين فقط ، حاصداً 33 نقطة وهو نفس الرقم الذي حققه في الموسم الماضي الذي حل وصيفاً مع نهاية الدور الأول.

ولن يجد ضمك الأخير برصيد 9 نقاط، ما يخسره، وسيحاول استعادة ذاكرة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الأربع الأخيرة، والعمل على جمع أكبر قدر ممكن من النقاط لتفادي خطر الهبوط الذي بات قريباً منه في حالة استمرار نتائجه السلبية.

واستغلت إدارة النادي الميركاتو الشتوي وغيّرت جلد الفريق حيث تم استقطاب سبعة لاعبين أجانب وخمسة لاعبين محليين.

بدوره يبحث الهلال عن تحقيق فوزه الأول في آخر ثلاث مباريات عندما يحل ضيفا على أبها الجمعة.

وتعادل الهلال في اخر مباراتين امام الفيصلي والشباب كلفته فقدان اربع نقاط وجعلته يتراجع للمركز الثاني برصيد 32 نقطة متنازلا عن الصدارة لصالح غريمه التقليدي النصر.

ويدخل الهلال المباراة برصيد 32 نقطة جمعها من تسعة انتصارات وخمسة تعادلات وخسارة وحيدة متأخر بفارق نقطة عن النصر المتصدر.

ودعم الهلال صفوفه بحارس المرمى عبدالله الجدعاني القادم من الوحدة ،لكنه اعار لاعبه ذعار العتيبي الى فريق التعاون.

Advertisements

ويبحث الاتحاد الحادي عشر برصيد 15 نقطة، عن النقاط الثلاث لاستعادة نغمة الفوز والابتعاد قليلاً عن صراع الهبوط، عندما يحل ضيفا على الرائد لا سيما بعد ان دعم صفوفه بصفقات مميزة في فترة الشتاء كان اخرها التعاقد مع المهاجم العاجي ويلفرد بوني (31 عاما) بعقد يمتد لعام ونصف.

وأثار تعاقد الاتحاد مع بوني استغراب المهتمين بحركة اللاعبين في سوق الانتقالات، على اعتبار أن اللاعب يعتبر عاطلاً طوال الأشهر التسعة الماضية التي ظل خلالها يؤدي تدريباته مع أحد أندية دوري الدرجة الثالثة في إنكلترا، من أجل المحافظة على لياقته البدنية بعدما أخفق وكيل أعماله خلال الصيف في تسويقه لبعض الأندية الإيطالية والتركية.

ولعب بوني آخر مباراة رسمية له في نيسان/أبريل 2019 مع العربي القطري الذي التحق بصفوفه في الفترة الشتوية الماضية، وخاض معه 15 مباراة، سجل خلالها 7 إهداف، 5 منها في الدوري.

في المقابل سيدخل الرائد المباراة وهو في وضع افضل نسبيا حيث يحتل المركز السادس على لائحة الترتيب برصيد 26 نقطة.

وستشهد صفوف الاتفاق عودة المدافع سعيد الربيعي إلى جانب الظهور الأول للوافدين الجديدين المغربي وليد أزارو وعبدالله السالم عندما يستضيف الوحدة.

ومن المتوقع أن يجري مدربه الوطني خالد العطوي بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية أملاً في إيقاف نزيف النقاط، حيث أن أي تعثر جديد قد يضعه تحت طائلة الإقالة.

وفي المقابل، يسعى الوحدة الرابع برصيد 27 نقطة، إلى رد اعتباره من خسارة الدور الأول، وفي نفس الوقت الضغط على الفرق التي تسبقه في الترتيب وترسيخ أقدامه في المربع الذهبي، خصوصاً وأنه يقدم مستويات كبيرة ونتائج مميزه كان آخرها الفوز على الحزم بخماسية.

وستشهد صفوف الفريق المكاوي عودة المدافع الأسباني البرتو بوتيا بعد تعافيه من الإصابة إلى جانب حسان تمبكتي وأيمن الخليف نجمي المنتخب الأولمبي المتأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وتستكمل مباريات المرحلة الجمعة عندما يلعب الحزم مع التعاون على ان تختتم السبت بمباريات العدالة مع الأهلي، الشباب مع الفتح والفيحاء مع الفيصلي.