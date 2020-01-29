شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين مصطفى محمد وكاسونجو لقيادة هجوم الزمالك أمام أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بين كل من مصطفى محمد وكاسونجو لاختيار أحدهما لقيادة هجوم الفريق فى مباراة أول أغسطس الأنجولى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

كان كارتيرون قد استقر قبل سفر البعثة على استبعاد مصطفى محمد من القائمة إلا أن الأخير طلب الانضمام للقائمة وأنه جاهز للمشاركة فى المباريات متمسكا بوجوده فى التشكيل الأساسى، ما وضع كارتيرون فى حيرة، حيث كان يرغب المدير الفنى فى الدفع بكاسونجو أساسيا، لكن بعد سفر مصطفى محمد مع الفريق لانجولا أصبح المدير الفنى فى حيرة بين الثنائبى وهو ما سيتم حسمه فى المحاضرة الفنية الأخيرة قبل المباراة.

من ناحية أخرى حرص كارتيرون على عقد جلسات مع كل من عمر السعيد مهاجم الفريق وكريم بامبو لاعب وسط الزمالك بغرض احتواء غضبهما بسبب استبعادهما من المباريات، حيث أكد كارتيرون للثنائي أنه يقدر دورهما في الفريق وانهما ضمن حساباته الفنية ولكنهما يحتاجان لزيادة النشاط الهجومي والابتعاد عن الفردية في الأداء خاصة كريم بامبو حتي يكونا مفيدان للفريق.

وأكد كارتيرون لعمر السعيد ان انضمام كاسونجو للفريق لا يقلل من فرص تواجده مع الزمالك ودوره مع الفريق وانما يخلق نوعا من المنافسة أكثر شراسة علي مركز الهجوم.

Advertisements

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة، في الثانية و الربع فجر اليوم الأربعاء، متوجهة إلى أنجولا، استعدادا لمواجهة مضيفه أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل.

وتصل البعثة إلى مطار أديس أبابا في السابعه صباح اليوم حيث تمكث ترانزيت ساعه ونصف الساعه بعدها تستقل طائره أخرى إلى العاصمه لواندا ، ويرأس البعثة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء.

ويلعب الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا وكان الزمالك قد ضمن تأهله لدور ربع النهائي من البطولة، كثاني المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، ويدخل الفريق الأبيض المباراة في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني في مجموعته.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس كل من محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد عيد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم وكريم بامبو ومحمد عنتر واسلام جابر ومصطفي فتحى ويوسف اوباما ومصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد.