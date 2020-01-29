برة الملعب.. نهال جمال نجمة طائرة الشمس: بعزف بيانو وكان نفسى أكون رائدة فضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن ، نجمة اليوم فى برة الملعب هى نهال جمال نجمة الكرة الطائرة بنادى الشمس و التى تعد أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى و الأفريقى ، فهى أيضاً تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ هوايتي عزف البيانو .. بحب ألعب بيانو جدا فى أوقات فراغنى . ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ مكرونة بشاميل .. بعملها حلو جدا .

نهال جمال من نجمك المفضل ؟ عازف البيانو العالمي yanni . من مطربك المفضل ؟ عمرو دياب .. بحبه و بحب كل أغانيه بصراحة . لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه ؟ رائدة فضاء. Advertisements

نهال جمال لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟ لا طبعا مش بستخدم العنف .. و بتجاهل المعاكسات دايما . مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟ نجمات angelina jolie بسبب أعمالها الخيريه لأنها تخصص جزء من دخلها للاعمال الخيرية .

نهال جمال بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟ الكاجوال بحبه أكتر من الفورمال .. و لكن الملابس الفورمال ليها وقتها فى المناسبات و الإجتماعات الخاصة بالعمل .

نهال جمال

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