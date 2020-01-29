شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فبراير إقامة لقاء الأهلى وطلائع الجيش المؤجل بدورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة برئاسة ناصر حمدى يوم 3 فبراير المقبل موعدا لإقامة مباراة الأهلى وطلائع الجيش المؤجل بدورى الرجال لوفاة والدة أشرف أبو الحسن لاعب الجيش.

فيما تقام فى تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء القمة المؤجلة بالدور الأول من دورى سيدات الطائرة بين الأهلى والزمالك على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بحضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الناديين. فيما تقام قمة الرجال بين الأهلى والزمالك أيضا فى تمام السادسة مساء على نفس الصالة، بحضور أعضاء الناديين وحاملى بطاقات الاتحاد والمدرجين بالكشوفات.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الطائرة قد قررت مؤخرا تأجيل لقاء الأهلى والزمالك فى دورى السيدات بختام الدور الأول، والذى كان مقررا إقامته فى السادسة مساء السبت الماضى بصالة أكاديمية الشرطة بالعباسية بدون جمهور، وفقاً لتأكيدات حمدى الصافى المدير الفنى للأهلى.

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ويبدأ الدور الثانى بدورى سيدات الكرة الطائرة يوم 31 يناير الجارى بمواجهات قوية أيضا بين كل من سبورتنج مع الأهلى والطيران مع المقاولون العرب والشمس مع الزهور وسموحة مع هليوبوليس والجزيرة مع أصحاب الجياد والزمالك مع الصيد.

بينما تقام الجولة الثانية بالدور الثانى يوم 7 فبراير المقبل بلقاءات بين كل من الصيد مع سبورتنج وأصحاب الجياد مع الزمالك وهليوبوليس مع الجزيرة، والزهور مع سموحة، والمقاولون مع الشمس، والأهلى مع الطيران .

فيما تقام الجولة الثالثة يوم 14 فبراير بمواجهات قوية بين كل من سبورتنج مع الطيران والشمس مع الأهلى وسموحة مع المقاولون، والجزيرة مع الزهور، والزمالك مع هليوبوليس، والصيد مع أصحاب الجياد.

وتقام الجولتين الرابعة والخامسة بدورى سيدات الكرة الطائرة أيام 21، 28 فبراير القادم على التوالى أيضا، بينما يبدأ الدور الاثنى بدورى الرجال يوم 7 فبراير القادم.