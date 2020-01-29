شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يستأنف ضد قرار الفيفا بإيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى الاستئناف على قرار الفيفا بوقف القيد للفريق لفترتين متتاليتين وهو ما يحرم النادى الساحلى من القيد خلال الميركاتو الشتوى الحالى والميركاتو الصيفى المقبل، وهو ما ينذر بأزمة حقيقية، خاصة أن الفريق كان يسعى لتدعيم صفوفه نظرا لاحتياجات إيهاب جلال المدير الفنى الذى طالب بسرعة التعاقد مع مدافعين وصانع ألعاب خلال الانتقالات الشتوية الحالية إلا أن قرار الفيفا صدم الجميع داخل المدينة الباسلة .

وفور صدور القرار طالب مجلس إدارة المصرى من نصر عزام محامى النادى لدى الفيفا بعمل استئناف سريع على الحكم على أمل صدور حكم مستعجل من المحكمة الرياضية حتى يستطيع النادى الإستفادة من فترة الانتقالات الحالية ، وبالرغم من ضيق الوقت فإن الأمل مازال موجودا بحصول المصرى على حكم مستعجل يقضى بإيقاف الحكم السابق .

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من ناحية اخرى تأكد غياب بهاء مجدى ظهير أيسر المصرى البورسعيدى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الجونة المقرر إقامتها اليوم الأربعاء بعد إصابته بكدمة قوية أثناء مباراة فريقه أمام نواذيبيو الموريتانى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية التى انتهت لصالح أبناء بورسعيد بهدف مقابل للاشئ احرزه سعيدو صنبورى .

كان اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء الشوط الأول لمباراة المصرى ونواذيبيو ما دفع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق إلى إخراجه بداعى الإصابة.

ويجهز إيهاب جلال حسن على اللاعب الشاب لقيادة الجبهة اليسرى للمصرى فى ظل النقص العددى الذى يشهده الفريق فى هذا المركز.