شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يزور اختبارات المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على زيارة اختبارات المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين كرويا فى مركز شباب الجزيرة، الذى تشرف عليه إحدى الشركات الهولندية، بالتعاون مع الوزارة لاكتشاف الموهوبين فى عالم كرة القدم .

واطمأن وزير الشباب والرياضة على الشفافية فى إجراء الاختبارات وحصول المشاركين على كافة الفرص للتعبير عن قدراتهم ، كما التقى أولياء الأمور المتواجدين برفقة أبنائهم ودار حوارا عن سياسة المشروع التي تتبني عملية اكتشاف المواهب وصناعة نجوم واعدين في كرة القدم.

وأشاد أولياء الأمور بالأمور التنظيمية وشفافية الاختبارات التي تمت على مدار 3 أيام تحت إشراف عادل عبد الرحمن المدير الفني للمشروع و وعددا من خبراء الكرة الأجانب في مجال اكتشاف المواهب الكروية صغيرة السن .

وكانت الاختبارات أسدل عنها الستار اليوم بمشاركة وإقبال كبير من جانب المواهب التي تقدمت للاختبارات وبرز أكثر من 20 موهبة في الصورة نالت إعجاب الخبراء والتوصية بإنضمامهم إلى الشركة الهولندية .

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كما تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معرض المشغولات اليدوية لمراكز الانشطة وتنمية الفنون والابداع لمراكز الشباب لذوي القدرات والهمم، ضمن المرحلة الأولى لسلسلة المعارض التي تنفذها الوزارة من خلال الادارة المركزية لشئون الوزير(مكتب ذوي القدرات والهمم) بمشاركة محافظات(أسيوط، القاهرة، البحيرة، الجيزة، المنيا، دمياط، القليوبية، والشرقية )، خلال الفترة من 28 يناير حتى 12 فبراير المقبل، بمركز شباب الجزيرة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن السياسة العامة لوزارة الشباب تضع ضمن أولوياتها المساعدة علي حل مشكلة البطالة وتشجيع الشباب علي العمل الحر من خلال تسويق منتجاتهم، مشيرا إلى أهمية تلك الأعمال المشغولة يدوياً في توفير فرص عمل للشباب، وأن وزارة الشباب والرياضة سعت لإقامة معرضا كبيرا لتلك المشغولات اليدوية بمركز شباب الجزيرة لإتاحة الفرصة للعارضين بتسويق مشغولاتهم وعرضها على شريحة أكبر من الجمهور، ولزيادة خبرات القائمين عليها.