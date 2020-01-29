شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صالح يترأس بعثة منتخب الصالات فى أمم افريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسند مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب مصر لكرة الصالات إلى هشام صالح المدير الفنى للفريق، وذلك خلال مشاركة الفريق فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها المغرب المؤهلة لكأس العالم بليتوانيا.

ويواجه منتخب مصر لكرة الصالات اليوم الأربعاء، منتخب غينيا فى أولى مبارياته فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها المغرب والمؤهلة لكأس العالم بـ ليتوانيا، وتستمر البطولة حتى 7 فبراير 2020.

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جاء قرار اتحاد الكرة بإسناد رئاسة البعثة إلى المدير الفني لمنتخب الصالات لحين سفر سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى المغرب لرئاسة البعثة بعد تواجدها مع منتخب مصر الكرة النسائية تحت 20 سنة الذى يستعد لمواجهة المغرب فى إياب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بعد إنتهاء مباراة الذهاب بهزيمة مصر 5 / 3.

وتقيم بعثة المنتخب في مدينة العيون، واختار الجهاز الفني بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبًا هم: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.. ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية مع غينيا وانجولا وموزمبيق بينما تضم المجموعة الأولى كل من غينيا الاستوائية والمغرب وليبيا وجنوب افريقيا.

ويلعب منتخب مصر مع أنجولا يوم 31 يناير الجارى ثم 2 فبراير أمام موزمبيق على أن يقام الدور قبل النهائي يوم 5 فبراير وتقام المباراة النهائية يوم 7 فبراير على أن تعود بعثة المنتخب لأرض الوطن يوم 8 فبراير، وأكد هشام صالح أن اللاعبين على أتم استعداد للبطولة، وأن هدفه هو العودة بالكأس بعد تحقيق المركز الثاني في البطولة الماضية.