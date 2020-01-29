شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يشارك فى مران الأهلى الجماعى قبل رحلة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رمضان صبحى لاعب الأهلى فى جزء من مران الفريق الجماعى المقام حالياً على ملعب التتش لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به منتصف ديسمبر الماضى فى العضلة الخلفية وحرمته من تدريبات ومباريات الفريق الماضية وشارك اللاعب فى جزء من مران الفريق الجماعى قبل أن يخضع لجلسة تأهيل منفردة، وشارك رمضان صبحى فى التقسيمة الختامية بمران اليوم حيث حصل اللاعب على تحذيرات طبية بعدم الاحتكاك القوى فى الكرات المشتركة خاصة بعد تعافيه مؤخرًا من الإصابة.

ونفذ اللاعب برنامجا تأهيليا طوال الفترة الماضية للتعافى من آلام العضلة الخلفية، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن حالة رمضان صبحى فى تحسن مستمر، حيث شارك فى جزء من مران أول أمس، وسيتم تقييم حالته بشكل نهائى لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى السودان.

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وشهدت الفترة الماضية تحسنا كبيرا فى حالة رمضان، وكشفت الأشعة التى أجراها اللاعب، يوم الأحد الماضى، عن التئام تمزق العضلة الخلفية الذى تعرض له وأبعده عن المشاركة فى المباريات، ويستعد الأهلى للسفر إلى السودان غداً الخميس استعدادا لمواجهة الهلال المقرر لها يوم السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.