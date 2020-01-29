شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يحسم مصير "مارسيلو" الأهلى فى جلسة خاصة بالتتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بـ النادى الأهلى، جلسة خاصة مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الملقلب بـ"مارسيلو" اليوم الأربعاء، على هامش المران الجماعى اليوم والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وحرص عبد الحفيظ على عقد جلسة مطولة مع ظهير أيسر الأهلى لحسم مستقبله ومناقشة العروض التى وصلته بعدما خرج اللاعب تمامًا من حسابات المدير الفنى للفريق رينيه فايلر ولم يشارك فى أى مباراة هذا الموسم، ومن المقرر أن يحسم الأهلى مصير حسين السيد خلال الساعات المقبلة حتى يرحل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ودخل مسئولو إنبى فى مفاوضات مع حسين السيد من الانتقال للنادى البترولى، بعد غلق مارسيلو باب التفاوض مع نادى الإسماعيلى لوجود خلافات مادية بين الطرفين، ولا يشارك حسين السيد مع الأهلى منذ تولى فايلر المسئولية الفنية فى ظل اعتماد المدرب السويسرى على التونسى على معلول بشكل أساسي، لتوافق إدارة الأهلى على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لأى من الأندية التى طلبت الحصول على خدماته وعلى رأسها إنبى.

ويستعد الأهلى للسفر إلى السودان عصر غد الخميس استعدادًا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلى صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثانى بـ9 نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.