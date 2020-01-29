مران الأهلى.. محمد الشناوى يغيب عن المران الجماعى وإصابة بسيطة لإكرامى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن المران الجماعى للفريق اليوم الأربعاء، المقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، واكتفى الشناوى بخوض جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم للتعافى من الإصابة بكدمة قوية فى الظهر، والتى تعرض لها خلال مباراة الأهلى الأخيرة أمام النجم الساحلى التونسى، وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن الشناوى سيكون جاهزًا لحراسة مرمى الفريق الأحمر فى المباراة المقبلة أمام الهلال السودانى.
ويستعد الأهلى للسفر إلى السودان عصر غد الخميس استعدادًا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
ويحتل الأهلى صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يأتى النجم الساحلى فى المركز الثانى بـ9 نقاط وهو نفس رصيد الهلال السودانى الذى يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوى أخيرًا بنقطة وحيدة.
فيما تعرض شريف إكرامى حارس مرمى الفريق إلى الإصابة خلال مران الفريق الأحمر، اليوم الأربعاء، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وجاءت إصابته فى أحد أصابع يده ليتدخل خالد محمود طبيب الفريق ويفحص الحارس الذى عاد ليستكمل المران حراس المرمى بشكل طبيعى.
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