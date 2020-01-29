شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتعاقد مع ظهير أيسر المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو الترسانة مع أحمد خالد الشهير بكارلوس ظهير أيسر المصرى البورسعيدى لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحضر اللاعب بالأمس لمقر النادى بميت عقبة بصحبة وكيله أحمد معتمد وقام بتوقيع العقود للدخول مباشرة فى مران الفريق سريعا الذى يستعد حاليا لمواجهة المريخ البورسعيدى الإثنين المقبل فى الجولة الرابعة عشر للمسابقة.

كان محمد صلاح المدير الفنى للترسانة يعتمد على محمود شاكر عبد الفتاح كظهير أيسر بعد تجميد الظهير الأساسى طارق وطنى بسبب خلاف مع الجهاز الفنى، وعقب إصابة شاكر عبد الفتاح طالب الجهاز بسرعة التعاقد مع ظهير أيسر جديد.

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كارلوس لاعب المصرى

وفى المجموعة الثانية واصل سيراميكا كليوباترا ابتعاده بصدارة المجموعة الثانية بعد تعادله على ملعبه أمام النصر بهدف لمثله ليرتفع رصيده إلى 29 نقطة فى المركز الأول بينما ارتفع رصيد الضيوف إلى 16 نقطة فى المركز الثامن للمجموعة.

كما استعاد منتخب السويس عافيته وحقق فوزًا غاليًا خارج ملعبه على كوكاكولا بهدفين مقابل لا شىء رافعًا رصيده إلى 20 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة، بينما تجمد رصيد كوكاكولا عند 17 نقطة فى المركز السابع، كما تعادل الترسانة على ملعبه أمام النجوم بهدفين لمثليهما ليرتفع رصيد الشواكيش إلى 13 نقطة فى المركز العاشر بينما ارتفع رصيد النجوم إلى 18 نقطة ومازال فى المركز الخامس.

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن تحقيق المريخ البورسعيدى لفوزه الأول بالمسابقة على حساب القناة بهدفين مقابل هدف ، كما فاز الزرقا على جمهورية شبين بهدف مقابل لا شىء رافعًا فى الوقت الذى تعادل فيه بتروجت مع الداخلية بهدف لمثله.