شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصل على التطعيمات اللازمة قبل السفر للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن الجهاز الفنى واللاعبين حصلوا على كل التطعيمات اللازمة قبل سفر البعثة إلى السودان، والمقرر لها عصر غد الخميس؛ استعدادا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلى قمة المجموعة الثانية التى تضم برصيد 10 نقاط ويأتى النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى فى المركزين الثانى والثالث برصيد 9 نقاط، بينما يقبع بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويتوجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلى، المدير الإدارى، إلى السودان عصر اليوم؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق والإقامة ووسائل التنقل، ويسبق عبدالحفيظ، وعدلي، بعثة الفريق للإطمئنان على كافة الأمور الإدارية، فيما شهدت الساعات الماضية اتصالات تنسيقية مكثفة مع السفير حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان واتحاد الكرة السوداني.

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وتلقى محمود الخطيب، رئيس النادي، اتصالا هاتفيا من السفير حسام عيسى، الذي أكد له أن بعثة الأهلي ستلقى كل ترحاب فور وصولها السودان، وستحظى بالتأمين الكامل منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.

وأكد السفير حسام عيسي أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التي أكدت التزامها بتوفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين ، وطمأن حسام عيسى الخطيب على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس، منذ لحظة وصولها إلى السودان، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التى أكدت توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلى سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان.

وأضاف السفير المصرى خلال اتصاله الهاتفى مع محمود الخطيب، أنه تم القبض على بعض المحرضين الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات لا تعبر عن عمق العلاقة بين مصر والسودان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، وقال السفير حسام عيسى إن العلاقات بين الشعبين العربيين ضاربة فى أعماق التاريخ، ولا يمكن أن تتأثر بكتابات أو فيديوهات مغرضة؛ هدفها النيل من العلاقة الوطيدة بين شطري وادي النيل.