شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة مصر الدولية للتايكوندو مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم إقامة بطولة مصر الدولية فى الفترة من 25 إلى 29 مارس المقبل، بالقاهرة فى نسختها السابعة، ومن المقرر أن يقام على هامش البطولة، بطولة أفريقيا للباراتايكوندو أيضا، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى للعبة.

ويشارك منتخب التايكوندو فى منافسات البطولة العربية التى تقام بالفجيرة خلال الفترة الجارية، والتى حق خلالها اللاعبون عدة ميداليات متنوعة ، حيث أحرز مصطفى محمود الميدالية البرونزية ،و مصطفى أحمد فرج الميدالية الذهبية ، يوسف عصام ميدالية ذهبية، ومحمد اسامة حسين ميدالية ذهبية ، و عبدالله عصام محى الدين ميدالية ذهبية ، و على هشام مصطفى ميدالية ذهبية.

ويرأس بعثة المنتخب فى البطولة العربية محمد منير عضو مجلس إدارة الاتحاد ، ونائب رئيس اللجنة الفنية ، ويرافقهم محمود عبد الجواد، وعبد القادر محمود.

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من ناحية اخرى ينظم اتحاد التايكوندو دورة صقل لحكام البومزا خلال الفترة من 31 يناير حتي 1 فبراير ، على أن تقام بالمركز الأولمبي بالمعادى.

يذكر ان هداية ملاك تعرضت للإصابة خلال مشاركتها فى معسكر المنتخب بالمكسيك استعدادًا للتصفيات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويخوض منتخب التايكوندو معسكرًا في المكسيك يستمر حتى مطلع فبراير، وبعده يتوجه المنتخب إلى المغرب لخوض التصفيات النهائية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 بالمغرب وهي التصفيات التي ستحسم مصر من خلالها 4 مقاعد في منافسات التايكوندو بأوليمبياد طوكيو .

وتم اتخاذ قرار بعودة اللاعبة إلى مصر لاستكمال العلاج فى مصر حيث أن الإصابة تم تشخيصها على أنها فى الأنكل من الدرجة الثانية وستحتاج لفترة راحة على الأقل أسبوعين".