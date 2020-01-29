شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا عن صعوده لنهائي كأس الرابطة بهدف تريزيجيه: "وعد فأوفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نادى أستون فيلا بتأهله إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من خلال هدف النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه في الدقائق الأخيرة في مرمى لستر سيتى، حيث نشر الحساب الرسمي لنادى أستون فيلا، اليوم الأربعاء، صورة للحظة تسجيل محمود تريزيجيه الهدف الحاسم في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وعلق عليها بامتداح تريزيجيه قائلا: " هبص ع الجول قبل ما أشوط.. وعد فأوفى".



حساب استون فيلا يحتفل بهدف تريزيجيه

قاد النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، فريقه أستون فيلا لتحقيق فوز قاتل أمام نظيره ليستر سيتى بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "فيلا بارك"، فى إياب الدور نصف النهائى من كأس الرابطة الإنجليزية.

تقدم أستون فيلا عبر اللاعب مات تارجيت فى الدقيقة 12، وتعادل كليتش إيهاناتشو لفريق ليستر في الدقيقة 72.

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وفى الدقيقة 94 وهى الدقيقة الأخيرة فى المباراة، سجل تريزيجيه هدفا قاتلا بعد متابعة رائعة لعرضية أحمد المحمدى ليسددها مباشرة فى الشباك ويقود الفيلانز للفوز 2-1 والتأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتواجد الثنائى محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي نجما المنتخب الوطني على مقاعد البدلاء في تشكيل أستون فيلا، ليحلا بديلين في الشوط الثاني ويشاركان في هدف الفوز القاتل الذى جاء بأقدام مصرية.

وأكد النجم المصرى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزى أن الهدف الذى سجله مساء الثلاثاء فى ليستر سيتى فى نصف نهائى كأس الرابطة جاء من جملة يتدرب عليها مع زميله المصرى أحمد المحمدى، حيث ساهم الهدف المصرى الخالص فى تأهل "الفيلانز" للمباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال تريزيجيه فى فيديو نشرته الصفحة الرسمية لنادى أستون فيلا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر: "سعيد بالهدف وسعيد أكثر بالتأهل لكأس الرابطة، الهدف جاء من جملة أتدرب عليها مع المحمدي، وفي الملعب طلبت منه الكرة بنفس الطريقة، كما قلت له أول لما استلم الكرة "على البعيدة" باللغة العربية".