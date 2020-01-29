سوبر كورة يرصد.. ارتفاع القيمة السوقية لـ10 لاعبين بالدورى المصرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت القيمة السوقية لعدد من لاعبى فرق الدورى المصرى خلال الآونة الأخيرة، على ضوء تألقهم ومشاركتهم المستمرة مع فرقهم بمسابقة الدورى المصرى، بنسب متفاوتة ما بين 20% إلى 100%، لتحقق قفزة هائلة في سعر اللاعبين وما وصلوا إليه عقب تألقهم بالدوري المحلي.

وكان النادى الأهلى تقدم مركزاً واحداً فى تصنيف أندية العالم الصادر اليوم الأثنين، من جانب موقع " clubworldranking" العالمي، وحل فى المركز الـ37 عالميا بدلاً من المركز الـ38 الذى احتله فى تصنيف الأسبوع الماضى، وتقدم الزمالك "مركزين" فى التصنيف ليحتل المركز الـ 118 عالمياً والثانى على صعيد الفرق المصرية خلف غريمه التقليدى الأهلى، فيما تراجع بيراميدز "مركزين" ليحتل المركز الـ 128 عالمياً والثالث بين الأندية المصرية .

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وحقق المقاولون العرب قفزة هائلة فى التصنيف العالمى، بعدما صعد للمركز الـ 209 عالمياً بدلاً من المركز الـ 227 الذى احتله فى تصنيف الأسبوع الماضى، بينما تقدم الاتحاد السكندرى "مركزين" ليحتل المركز الـ245 عالمياً.

وتراجعت أندية المصرى والإسماعيلى وإنبى وسموحة والإنتاج الحربى وكذلك الجونة، بينما احتفظ حرس الحدود بالمركز الـ399 عالمياً.