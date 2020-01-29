شكرا لقرائتكم خبر عن معاذ الحناوى نجم الأهلى والإنتاج يحتفل بعيد ميلاده الـ30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الأربعاء، معاذ الحناوى نجم الإنتاج الحربى بعيد ميلاده الـ30 فهو من مواليد 29 يناير 1990، الحناوى هو أحد ناشئى الأهلى الذين تألقوا فى صفوف فريق الشباب، ليشارك مع منتخب الشباب فى بطولة كأس العالم للشباب 2009 التى أقيمت بمصر لكنه رحل عن القلعة الحمراء لعدم حصوله على الفرصة مع المدرب السابق حسام البدرى.

لاعب الأهلى انتقل للمصرى البورسعيدى بعد أشهر من انتهاء مشوار المنتخب فى كأس العالم إلى مصر المقاصة الذى مكث معه حتى صيف 2013 وانتقل إلى هلال بنى غازى الليبى الذى لعب لصالحه لمدة 6 أشهر ثم عاد لطلائع الجيش.

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ومن طلائع الجيش انتقل إلى نجوم المستقبل فى يناير 2016 فى الدرجة الثانية والذى انتقل منه بعد 6 أشهر لأسوان فى الممتاز ومنه إلى الإنتاج الحربى فى أغسطس 2017 الذى يستمر معه حتى يومنا هذا.

ودخلت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى فى مفاوضات مع معاذ الحناوى مدافع الفريق من أجل تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين فى إطار سعى إدارة العجلات الحربية فى إنهاء تجديد عقود نجوم الفريق، لتفويت الفرصة أمام بعض الأندية التى دخلت فى مفاوضات مع الحناوى منذ فترة.

وكان مسئولو الاتحاد السكندرى والإسماعيلى قد دخلوا فى مفاوضات مع اللاعب من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوى الحالى، بعد ظهوره بشكل جيد مع الإنتاج الحربى خلال الموسم الماضى، بالإضافة للموسم الحالى، إلا أن إدارة العجلات الحربية يسابقوا الزمن لتمديد عقد اللاعب لزيادة تركيزه داخل الملعب فى ظل اعتماد مختار مختار المدير الفنى للفريق عليه بشكل أساسى.