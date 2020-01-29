شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر بالأحمر فى افتتاح مبارياته بأمم أفريقيا للصالات أمام غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسفر الاجتماع الفنى عن ارتداء منتخب مصر لكرة الصالات الزى المعتاد وهو اللون الأحمر والشورت الأبيض فى مباراته الأولى بأمم أفريقيا لكرة الصالات أمام غينيا والمقرر لها السادسة والنصف مساء اليوم، ويتواجد منتخب مصر لكرة الصالات فى المجموعة الثانية مع غينيا وأنجولا وموزمبيق بينما تضم المجموعة الأولى كل من غينيا الاستوائية والمغرب وليبيا وجنوب أفريقيا.

وأسند مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب مصر لكرة الصالات إلى هشام صالح المدير الفنى للفريق، وذلك خلال مشاركة الفريق فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها المغرب والمؤهلة لكأس العالم الذى سيقام فى ليتوانيا.

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ويواجه منتخب مصر لكرة الصالات، اليوم الأربعاء، منتخب غينيا فى أولى مبارياته فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها المغرب والمؤهلة لكأس العالم بـ ليتوانيا، وتستمر البطولة حتى 7 فبراير 2020.

وتقيم بعثة المنتخب في مدينة العيون، واختار الجهاز الفني بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبًا هم: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.

ويلعب منتخب مصر مع أنجولا يوم 31 يناير الجارى ثم 2 فبراير أمام موزمبيق على أن يقام الدور قبل النهائي يوم 5 فبراير وتقام المباراة النهائية يوم 7 فبراير على أن تعود بعثة المنتخب لأرض الوطن يوم 8 فبراير، وأكد هشام صالح أن اللاعبين على أتم استعداد للبطولة، وأن هدفه هو العودة بالكأس بعد تحقيق المركز الثاني في البطولة الماضية.